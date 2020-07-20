Американська фітнес-модель Ана Чері забула про сором і блиснула бездоганною фігурою під час пікантного танцю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

На опублікованих кадрах Чері в тісному купальнику і штанях виконує жаркий танець на камеру, ефективно демонструючи величезні принади. Кадри вона ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти у захват.

«Дика кішечка», «о, чорт! Гарний танець! І вигляд чудовий!», «нарешті я побачив, як ти танцюєш», «кайфова, слів немає», «я ніколи ще не бачив такого гарячого танцю», «це наймиліше, що можна побачити на нашій планеті», — пишуть вони.

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На фото Чері попозувала в мінібікіні, ліф якого ледве вмістив пишні груди. Модель застигла в кокетливій позі із закритими очима, трохи піднявши руку біля басейну. Вона дала насолодитися всім бажаючим своєю підтягнутою і засмаглою фігурою.

«Хочете знати, що я робила в Палм-Спрінгс ?» - загадково звернулася вона до своїх шанувальників.

Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері у вузькому купальнику скупала свої найсмачніші місця в басейні: "Лапочка".

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