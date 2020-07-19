Бразильська супермодель Сьюзі Кортез, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, влаштувала непристойні танці на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Кортез позує спиною на камеру, втиснувши значні форми в білосніжні мінішорти. У якийсь момент модель починає елегантно рухатися в такт музиці, викликавши захват своїх шанувальників.

«Королівський розмір», «божественний вигляд», «ти просто найкраща», «мені одному здається, що шорти зараз порвуться?», «який персик, чудо», «я думаю, це найкраще, що я побачив сьогодні», «дуже красиво», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала, як проводить час в тренажерному залі

На фото Сьюзі стоїть в білизні зі шкіряних мотузочок, тримаючись руками за тренажер. Красуня доповнила образ кросівками й чорними шкарпетками. Кортес розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи її у всій красі, адже трусиків не видно при такому ракурсі. Волосся зірка залишила розпущеним, а сама повернулася в бік камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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