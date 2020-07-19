Наречена нападника "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду блиснула ідеальною фігурою

Останні пару днів 25-річна Джорджина Родрігес хвалиться на своїй сторінці в Instagram відпочинком на яхті разом з коханим спортсменом.

Як видно на фото, пара відмінно проводить час, насолоджуючись мальовничими пейзажами і яскравим сонцем.

При цьому Джорджина не втомлюється демонструвати результати своїх постійних занять спортом, показуючи чудову фігуру. Дівчина опублікувала у соцмережі пару фотографій, від яких у жар кинуло не одну тисячу чоловіків по всьому світу.

На першому знімку Джорджина сидить спиною до об'єктиву в бікіні, демонструючи підкачану попу і королівську поставу. Красуня підставила обличчя сонцю і дивиться кудись убік.

На другому фото вона позує спереду, сидячи на колінах і підперши боки руками. Верх купальника ледве утримує пишний бюст красуні, а вигини тіла вражають. Дівчина просто шикарна!

Всього за три години знімки зібрали понад 1,6 млн лайків і масу коментарів від захоплених передплатників.

Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Джорджина поділилася відеозаписом запального танцю з іншим чоловіком. Як відомо, красуня понад 10 років свого життя віддала танцям і зовсім не даремно. При цьому із залу за її гарячими танцями з красенем спостерігав Кріштіану Роналду.

Наречена футболіста зізналася, що займалася класичним балетом до 17 років, проте не планувала стати професійною танцівницею, до того ж її тіло змінювалось, що позбавило її шансу стати класичною балериною.

Нагадаємо, що Роналду підкорилося фантастичне досягнення в Лізі чемпіонів: новий рекорд.

Як повідомляла Politeka, Роналду шокував визнанням про важке дитинство: «Просили дати поїсти».

Також Politeka розповідала, що дівчина Роналду зробила зізнання, на яке всі давно чекають: «Є в наших планах».