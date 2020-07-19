Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сверкнула идеальной фигурой
Последние пару дней 25-летняя Джорджина Родригес хвастается на своей странице в Инстаграм отдыхом на яхте вместе с возлюбленным спортсменом.
Как видно на фото, пара отлично проводит время, наслаждаясь живописными пейзажами и ярким солнцем.
При этом Джорджина не устает демонстрировать результаты своих постоянных занятий спортом, показывая отличную фигуру. Девушка опубликовала в соцсети пару фотографий, от которых в жар бросило не одну тысячу мужчин по всему миру.
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На первом снимке Джорджина сидит, спиной к объективу в биники, демонстрируя подкачанную попу и королевскую осанку. Красотка подставила лицо солнцу и смотрит куда-то в сторону.
На втором фото она позирует спереди, сидя на коленях и подперев бока руками. Верх купальника еле удерживает пышный бюст красотки, а изгибы тела впечатляют. Девушка просто шикарна!
Всего за три часа снимки собрали свыше 1,6 млн лайков и массу комментариев от восторженных подписчиков.
Ранее мы рассказывали о том, что недавно Джорджина поделилась видеозаписью зажигательного танца с другим мужчиной. Как известно, красотка более 10 лет своей жизни отдала танцам и совершенно не зря. При этом из зала за ее горячими плясками с красавчиком наблюдал Криштиану Роналду.
Невеста футболиста призналась, что занималась классическим балетом до 17 лет, однако не планировала стать профессиональной танцовщицей, к тому же ее тело изменялось, что лишило ее шанса стать классической балериной.
Напомним, что Роналду покорилось фантастическое достижение в Лиге чемпионов: новый рекорд.
Как сообщала Politeka, Роналду шокировал признанием о тяжелом детстве: «Просили дать поесть».
Также Politeka рассказывала, что девушка Роналду сделала признание, которое все давно ждут: «Есть в наших планах».