Останнім часом принц Вільям серйозно стурбований здоров'ям своєї дружини Кейт Міддлтон

Зараз Міддлтон доводиться виконувати не тільки свої обов'язки, але й повноваження принца Гаррі і Меган Маркл, які залишили королівську сім'ю. І при цьому встигати займатися вихованням трьох маленьких дітей, пише видання ОК-magazine.

Тому останнім часом герцогиня дуже схудла і змарніла, що помітно на знімках з відзначення 72-ї річниці Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

«Вона як ніколи в стресі та тає на очах. У неї немає ні хвилини на себе, їй важко справлятися. Її вага різко впала, і близькі їй люди, включаючи Вільяма, стурбовані. Коли Кейт відчуває себе пригніченою, вона не може спати і забуває їсти. На публіці вона тримається чудово. Але за закритими дверима стає жахливо стурбованою», - заявив інсайдер.

Звичайно, цей факт не вислизнув від уваги її чоловіка, принц Вільям вже таємно проконсультувався з королевою про скорочення графіка Кейт, адже дуже стурбований через її зовнішній вигляд.

Інсайдер заявив, що принц всіма силами хоче розвантажити свою дружину, щоб вона могла подбати про себе.

Кейт перфекціоністка, і буває, що вона просто відмовляється визнати, що бере на себе занадто багато обов'язків. Вільям планує організувати романтичні канікули, щоб вони могли провести час удвох без дітей.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.