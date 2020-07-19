В последнее время принц Уильям серьезно обеспокоен здоровьем своей супруги Кейт Миддлтон

Сейчас Миддлтон приходится выполнять не только свои рабочие обязанности, но и полномочия покинувших королевскую семью принца Гарри и Меган Маркл. И при этом успевать заниматься воспитанием троих маленьких детей, пищет издание ОК-magazine.

Поэтому в последнее время герцогиня очень похудела и осунулась, что заметно на снимках с празднования 72-й годовщины Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Она как никогда в стрессе и тает на глазах. У нее нет ни минуты на себя, ей трудно справляться. Ее вес резко упал, и близкие ей люди, включая Уильяма, обеспокоены. Когда Кейт чувствует себя подавленной, она не может спать и забывает есть. На публике она держится великолепно. Но за закрытыми дверями становится ужасно раздраженной», - заявил инсайдер.

Конечно, этот факт не ускользнул от внимания ее мужа, принц Уильям уже тайно проконсультировался с королевой о сокращении графика Кейт, ведь очень обеспокоен из-за ее внешнего вида.

Инсайдер заявил, что принц всеми силами хочет разгрузить свою жену, чтобы она могла позаботиться о себе.

Кейт перфекционистка, и бывает, что она попросту отказывается признать, что берет на себя слишком много обязанностей. Уильям планирует организовать романтические каникулы, чтобы они могли провести время вдвоем без детей.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.