Відома українська модель Анастасія Субота, "Міс Україна Всесвіт 2019", показала, як відпочиває на пляжі

На фото Субота позує в туніці, яка були з сіточки, а також невидимій білизні. Анастасія спокусливо вигнулась, показуючи фігуру в найвигідніших ракурсах. Красуня залишила руде волосся розпущеним, що тільки зробило фотографії ще спекотніше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прекрасна погода. Закохана в Мексику", - написала співачка.

Фанати поставили 200 лайків і написали коментарі:

"Настюша, така красива", "Богиня Настя. Невиправдано красива", "Гарненька", "Ракета".

Раніше ми повідомляли, що українська модель Анастасія Субота здивувала жіночим шармом в незвичайній фотосесії.

Рудоволоса Анастасія в чорному худі, такого ж кольору класичному піджаку і синіх джинсах розташувалася в розслабленій позі, спираючись на раковину. При цьому Субота нахилила голову трохи вбік, розкидавши волосся на плечах, опустила млосний погляд і злегка відкрила рот.

Повідомлялося, що відома українська модель Анастасія Субота показала себе в новому яскравому образі.

На фото Анастасія позує в чорній сукні і великому капелюсі. По фону можна зрозуміти, що Субота брала участь у показі мод. Модель на знімку була без білизни і завдяки глибокому декольте можна оцінити форми дівчини.

Нагадаємо, розкута Міс Україна в екстра-міні повыгибалась на камеру і засвітила груди

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна Всесвіт звела з розуму формами в прозорій сукні

А ще Politeka повідомляла, що Міс Україна Всесвіт скинула з себе одяг і показала свою головну гордість



