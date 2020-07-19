Известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала, как отдыхает на пляже

На фото Суббота позирует в тунике, которая были из сеточки, а также невидимом белье. Анастасия соблазнительно выгнулась, показывая фигуру в самых выгодных ракурсах. Красотка оставила рыжие волосы распущенными, что только сделало фотографии еще жарче. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прекрасная погода. Влюблена в Мексику", - написала красотка.

Фанаты поставили 200 лайков и написали комментарии:

"Настюша, красивая такая", "Богиня Настя. Неоправданно красивая", "Хорошенькая", "Ракета".

Ранее мы сообщали, что украинская модель Анастасия Суббота изумила женским шармом в необычной фотосессии.

Рыжеволосая Анастасия в черном худи, такого же цвета классическом пиджаке и синих джинсах расположилась в расслабленной позе, оперевшись на раковину. При этом Суббота наклонила голову немного вбок, раскидав волосы на плечах, опустила томный взгляд и слегка приоткрыла рот.

Сообщалось, что известная украинская модель Анастасия Суббота показала себя в новом ярком образе.

На фото Анастасия позирует в черном платье в пол и большой шляпе. По фону можно понять, что Суббота принимала участие в показе мод. Модель на снимке была без белья и благодаря глубокому декольте можно оценить формы девушки.

Напомним, раскованная Мисс Украина в экстра-мини повыгибалась на камеру и засветила грудь

Также Politeka сообщала, что Мисс Украина Вселенная свела с ума формами в прозрачном платье

А еще Politeka сообщала, что Мисс Украина Вселенная сбросила с себя одежду и показала свою главную гордость



