Прірва між Меган Маркл і королевою Єлизаветою стає все більше і більше

Меган Маркл і принц Гаррі позбулися виконання цілого ряду протокольних обов'язків і багатьох пільг. Крім того, довелося знаменитій парочці відмовитися від популярних королівських традицій - а це сильно б'є по самолюбству Маркл.

А 4 серпня в день народження Меган у Вестмінстерському абатстві не будуть дзвонити дзвони, що є традицією для членів королівської сім'ї. Як виявилося такий наказ віддала сама королева Єлизавета II.

Принципова королева навмисно вирішила позбавити дружину свого онука подібної честі. Хоча зазвичай урочистий дзвін звучить у день народження кожного із старших членів британської королівської сім'ї.

«Це здається ще більш образливим, якщо згадати, що навіть для опального принца Ендрю, замішаного в скандальній дружбу з педофілом Джеффрі Епштейном і відстороненого від двору, в лютому дзвони абатства все-таки прозвучали», - зазначив королівський експерт Річард Іден.

Також раніше повідомлялося, що дружина британського принца Гаррі, колишня голлівудська актриса Меган Маркл має амбітні плани на майбутнє.

З тих пір, як Меган Маркл і принц Гаррі виїхали з Великобританії, вони активно виступали по ряду політичних питань. Ймовірно, причиною переїзду Меган Маркл і принца Гаррі в США стало бажання Меган долучитися до політичного життя.

Зокрема, титулу герцогині виявилося недостатньо, тому дружина принца Гаррі має намір балотуватися в президенти США.

Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися в палац.

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