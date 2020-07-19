Прірва між Меган Маркл і королевою Єлизаветою стає все більше і більше

Меган Маркл і принц Гаррі позбулися виконання цілого ряду протокольних обов'язків і багатьох пільг. Крім того, довелося знаменитій парочці відмовитися від популярних королівських традицій - а це сильно б'є по самолюбству Маркл.

А 4 серпня в день народження Меган у Вестмінстерському абатстві не будуть дзвонити дзвони, що є традицією для членів королівської сім'ї. Як виявилося такий наказ віддала сама королева Єлизавета II.

Елизавета II, Меган Маркл, принц Гарри

Принципова королева навмисно вирішила позбавити дружину свого онука подібної честі. Хоча зазвичай урочистий дзвін звучить у день народження кожного із старших членів британської королівської сім'ї.

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«Це здається ще більш образливим, якщо згадати, що навіть для опального принца Ендрю, замішаного в скандальній дружбу з педофілом Джеффрі Епштейном і відстороненого від двору, в лютому дзвони абатства все-таки прозвучали», - зазначив королівський експерт Річард Іден.

меган маркл

Також раніше повідомлялося, що дружина британського принца Гаррі, колишня голлівудська актриса Меган Маркл має амбітні плани на майбутнє.

З тих пір, як Меган Маркл і принц Гаррі виїхали з Великобританії, вони активно виступали по ряду політичних питань. Ймовірно, причиною переїзду Меган Маркл і принца Гаррі в США стало бажання Меган долучитися до політичного життя. 

Зокрема, титулу герцогині виявилося недостатньо, тому дружина принца Гаррі має намір балотуватися в президенти США. 

Нагадаємо, що Новий удар для Меган Маркл і принца Гаррі, Єлизавета II не пошкодувала подружжя.

Як Politeka писала, нові проблеми в сім'ї Маркл і Гаррі, герцоги можуть повернутися в палац.

Також Politeka повідомляла, що ображена Меган Маркл закотила істерику через Кейт Міддлтон.