Дружина відомого українського хореографа Влада Ями Ліліана поділилася з шанувальниками кадрами зворушливої фотосесії з коханим чоловіком

Кілька фотографій красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальної мережі Instagram, передає Politeka.net.

Дівчина позує, лежачи на колінах у коханого і дивлячись йому в очі з посмішкою на обличчі. На ній – біла блуза, яка відкриває плечі, і коричневий у візерунках корсет, що підкреслює ідеальну фігуру. Влада для фотосесії нарядили в білу сорочку і світлі брюки, а локацією для зйомок вибрано поле дозрілої пшениці.

Чоловік ніжно дивиться на красуню-дружину, поклавши їй одну руку на голову, а іншу – на груди.

Від знімків віє теплотою і любов'ю, адже пара ніколи не соромилася демонструвати свої почуття на публіці, утримуючи титул однієї з найбільш красивих і міцних сімей у вітчизняному шоу-бізнесі.

«Які ви красиві 😍», «Ви неймовірно красиві 😘😍🌺», «Дуже гарні фото❤.Таки чуттєві і щирі😍», «💔💔💔 в саме серце», «Це фото шедеври ❤️❤️❤️❤️❤️ просто друкувати і прикрашати ваш будинок», «Я не знаю як можна бути такою ідеальною, от хочеться доколупатися, а немає до чого. 🔥👍😉», – пишуть захоплені шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що Влад Яма відзначив 38-річчя і поспішив похвалитися в мережі сюрпризом, який йому зробила дружина.

Він опублікував свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує в ліжку. Дружина не стала чекати ранку, а гаряче привітала чоловіка опівночі 10 липня, піднісши йому подарунок прямо в постіль.

Влад в одних трусах соромливо прикрився подушкою і тримав у руках сріблясту коробку, синю квітку гортензії і повітряні кульки. Сонний, але щасливий хореограф подивився в камеру зі своєю чарівною усмішкою.

Нагадаємо, невгамовний Влад Яма пограв м'язами на камеру заради жарких кадрів: «Просто вогонь!».

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