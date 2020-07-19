Популярна виконавиця Віра Брежнєва поділилася жаркими кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка сиділа за кермом яхти в коротеньких шортиках і білій сорочці. На голові у неї красувався солом'яний капелюшок. Брежнєва розставила ноги, щоб було зручніше сидіти за кермом. Варто відзначити, що така поза додала пікантності фото.

«Вихідний, я тебе заслужила. Вчора друзі подарували мені ідеальний день і нові навики», - підписала фото зірка.

Всього за півгодини її фото зібрало майже 30 тисяч лайків. Оцінив знімок і чоловік співачки, композитор і продюсер Костянтин Меладзе. В коментарях Вірі залишили багато приємних слів.

«Відмінного вам вихідного», «Шикарна», «Який гарний капітан», «Пора освоювати вейк серф», «Прекрасна», «Клас», «Красуня!», «Швидше за все, навички вроджені, он як ви хвацько, однією лівою, управляєтеся», «Ой, Віра! Ви чудові», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Віра Брежнєва поділилася фото, на якому постала в ніжному і жіночному образі. На ній був надітий бежевий топ з глибоким декольте і тонкими бретельками. Родзинку образу додали витончені прикраси.

Нагадаємо, що щаслива Віра Брежнєва вперше показала їх з Меладзе малюка: "Ух ти, з поповненням!".

Як повідомляла Politeka, розпусна Брежнєва в коротенькій "весільній" сукні пофліртувала з Монатіком на вечірці: "Такі пристрасні".

Також Politeka писала, що Брежнєва помітно покращала після поповнення в родині, Меладзе не зміг приховати почуттів: «Потрібно частіше…».