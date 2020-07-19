Відома українська телеведуча Леся Нікітюк порадувала шанувальників новим оригінальним фото

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує біля стіни з намальованими грибами. На ній – спортивний салатовий комбінезон і спідниця на запах.

«Гриби – провідники в потойбіччя. Вони відкривають портал, у якому ти можеш спілкуватися зі своєю душею. Гриби всюди, вони йдуть за нами, і я не про лисички😜», – підписала кадр телеведуча.

Щоб додати остраху і загадковості загальній картині, Никитюк «перефарбувала» зіниці очей під колір вбрання і намальованих на стіні зелених грибів.

«Воу воу воу, чарівних грибів об'їлася?)», «Напевно, галюциногенні», «Зелеся», «Леся, від таких грибів греби подалі», «Зеленка напала?))», «Ух йо, в лісі побачиш – заїкатися довго будеш)», «Мавка в лісових грибах», «Леся, підв'язуй з грибочками. Вже стало помітно😂», – пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Леся вирішила поєднати гумор і сексуальність в одній публікації, причому вийшло у неї це дуже віртуозно. Вона виклала два знімки. На першому телеведуча у синьому з малюнком комбінезоні, який закриває навіть руки, вигнулася біля стіни. Її волосся зібране у високий хвіст, заплетений у косу.

Другий знімок – гумористичний, на якому людина у костюмі під колір стіни позує біля цієї самої стіни.

«Із сьогоднішнього дня називайте мене Леся Хамелеонівна🦋», – підписала публікацію зірка і поцікавилася, який знімок більше сподобався шанувальникам.

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