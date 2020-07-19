До чого ж гарна

Українська співачка Тіна Кароль захопила яскравим образом в сукні з неймовірним декольте

Як передає Politeka.net, свіже фото артистки з'явилося на фан-сторінці знаменитості. На фото Кароль стояла в обнімку з прихильницею. На співачці була надіта тісна сукня з губоким декольте. Тонка тканина ледве утримувала пишні груди Тіни. Здавалося, що краса ось-ось вирветься назовні.

Крім цього, плаття обтянуло спокусливі стегна співачки, зробивши акцент на тонкій талії зірки. Виглядала Тіна на фото дуже щасливою.

За дві години пост зібрав майже 2 тисячі лайків. В коментарях зірці залишили кілька компліментів.

«Як цукерочка», «Супер», «Красуня», - пишуть шанувальники

Раніше ми писали, що Тіна Кароль з'явилася на святкуванні п'ятнадцятиріччя телепрограми "Світське життя" в незвичайній сукні з прозорою вставкою в районі декольте. Тіна не стала надягати білизну під сукню, засвітивши свої принади у всій красі. Небесно-блакитна сукня з ніжної тканини, розшитої камінням, підкреслила ніжний образ діви.

Крім цього, нещодавно Тіна поділилася фото, на якому постала в дуже стильному образі. Красуня була одягнена в обтягуюче червоне плаття, яке ідеально сіло на її струнку фігуру. Вона позувала на тлі червоного автомобіля.

Нагадаємо, що Тіна Кароль не стримала себе поряд з відомою брюнеткою-красунею: "Пристрасті більше, ніж з Даном".

Як повідомляла Politeka, Кароль здивувала формами в екстра-тісному вбранні з блискавкою на грудях: "Приховувати більше нічого".

Також Politeka писала, що Полякова і Кароль помірялись "м'ячиками" в декольте, гарячі кадри: "Тут і дурневі зрозуміло...".