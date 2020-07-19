Російський артист Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пірожков, показав зворушливий сімейний кадр
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікував нове фото з дружиною Анжелікою і мледшей донечкою Амелі на своїй сторінці в Instagram.
На ньому Олександр Ревва позує поруч з домочадцями на яхті - вирушило на прогулянку по річці Нева. Примітно, що всі троє посміхаються, і спятали очі за окулярами. Сам артист ніжно обіймає і притискає до себе дружину, яка, в свою чергу, гладить руку Амелі. На задньому плані відкривається красивий міський пейзаж.
"Одне із найпрекрасніших і найромантичніших місць на Землі - Санкт-Петербург❤️", - підписав знімок Олександр Ревва.
Кароль і Балан перестали ховатися, кадри говорять самі за себе: «Піджак з чужого плеча»
Рахунки українців спустошуються і йдуть в мінус, ПриватБанк знайшов пояснення: "Ви дали згоду..."
Лазарєв в трусах показав, з ким готовий розділити своє життя, Ані Лорак не при справах: "Чарівні ніжки"
Масштабне скасування пенсій: у Пенсійному Фонді вже вирішили, кого залишать без грошей
Користувачі соціальної мережі залишили багато компліментів в соціальних мережах:
"Пітер прекрасний🙌 як і ваше сімейство🤘"; "Дуже гарне фото. Браво Фотографу 👏."; "😘👍ви супер!!! Здоров'я вам всім"; "Милашка"; "😍 Такі класні 🔥 найкращі! Люблю вас ❤️ гарного відпочинку 💕"; "Ви такі класні😃😃😃";"Як ви гарні! 😍 Щастя вам!"; "Заї такі ❤️"; "Пірожков, Пірожкова і Піроженка"; "Очі як би ви не ховали - вас по усмішці дізнаються))".
Нагадаємо, що дочка Артура Пирожкова приміряла мамині речі і перетворилася в модель: «Божечки, що ж така худенька».
А ще Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова блиснула спокусливими вигинами в міні-купальнику: "Шикарний вигляд".
Також Politeka повідомляла, що нещастя обрушилося на сім'ю Пиріжкових: "нічого не віщувало біди, як раптом...".