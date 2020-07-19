Учасниця шоу "Холостяк-10" Аліна Ляшук показала ніжки в незвичайній сукні
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість постала в новому образі на своїй сторінці в Instagram.
На знімку Аліна позує в полупозрачном смарагдово-чорній сукні з великим декольте. Нижня частина вбрання дуже коротка і практично повністю оголює стрункі ноги дівчини, ззаду вона переходить в поділ майже до самої підлоги. Красуня ніби спеціально задерла сукню, відкривши пікантний вид
доповнила Образ пристрасна посмішка, яка осяяла обличчя Аліни Ляшук. Варто відзначити, що дівчина з'явилася в яскравому вечірньому макіяжі, з прикрас вибрала золоті сережки, а взулась в білі туфлі.
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"Удача десь поруч", - підписала вона публікацію.
Багато користувачі захоплено оцінили зовнішній вигляд зірки "Холостяка" у коментарях:
"Хороша фотомодель😍"; "Супер Стар 🗽"; "Яка красотюля"; "Алінка ти дуже гарна❤️🔥"; "Просто зірка, і очей не відірвати, красуня 😘"; "Чудово"; "Дуже красива"; "Дуже підходить смарагдовий колір, а ніжки нереально стрункі з вузькими колінами ... Такі ноги треба рекламувати скрізь. 🔥👏"; "Чарівна принцеса".
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