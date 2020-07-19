Учасниця шоу "Холостяк-10" Аліна Ляшук показала ніжки в незвичайній сукні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість постала в новому образі на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Аліна позує в полупозрачном смарагдово-чорній сукні з великим декольте. Нижня частина вбрання дуже коротка і практично повністю оголює стрункі ноги дівчини, ззаду вона переходить в поділ майже до самої підлоги. Красуня ніби спеціально задерла сукню, відкривши пікантний вид

доповнила Образ пристрасна посмішка, яка осяяла обличчя Аліни Ляшук. Варто відзначити, що дівчина з'явилася в яскравому вечірньому макіяжі, з прикрас вибрала золоті сережки, а взулась в білі туфлі.

"Удача десь поруч", - підписала вона публікацію.

Багато користувачі захоплено оцінили зовнішній вигляд зірки "Холостяка" у коментарях:

"Хороша фотомодель😍"; "Супер Стар 🗽"; "Яка красотюля"; "Алінка ти дуже гарна❤️🔥"; "Просто зірка, і очей не відірвати, красуня 😘"; "Чудово"; "Дуже красива"; "Дуже підходить смарагдовий колір, а ніжки нереально стрункі з вузькими колінами ... Такі ноги треба рекламувати скрізь. 🔥👏"; "Чарівна принцеса".

Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"

А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."

Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".