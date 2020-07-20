Зоряні весілля – особлива подія, адже до них прикута увага мільйонів людей

Politeka.net зібрала найбільш яскраві і красиві зоряні образи на весіллях.

Українська співачка Джамала вибрала для весілля традиційний татарський наряд. Весілля красуні пройшло у кращих традиціях, адже її чоловік кримський татарин.

Тіна Кароль для свого весілля вибрала незвичайний наряд. Її плаття було бежевого кольору. Корсет плаття прикрашала вишивка.

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова на своє весілля виглядала дуже привабливо. Вже потім зірка стала захоплюватися алкоголем і втрачати свою природну красу.

Настя Каменських після тривалого таємного роману з Потапом все ж зіграла весілля. За свято вона змінила кілька нарядів.

Ольга Бузова на своєму весіллі була справжньою красунею. Хоч її шлюб з футболістом Дмитром Тарасовим і протримався всього чотири роки, весільні фото досі тішать серця шанувальників.

Скандальна співачка Лоліта виходила заміж кілька разів. Це не завадило їй надіти біле плаття, коли вона виходила заміж за спортсмена, який був молодший за неї на 12 років.

А ось Алла Пугачова кожен раз виходила заміж у білому вбранні. За своє життя у співачки було безліч чоловіків і коханців.

Нагадаємо, що Каменських в мереживному бікіні спокусила Потапа на сімейному пікніку: "Третій тут не зайвий".

Як повідомляла Politeka, Кароль здивувала формами в екстра-тісному вбранні з блискавкою на грудях: "Приховувати більше нічого".

Також Politeka писала, що Джамала після пологів підкорила пишністю в червоному платті: "Дуже красива".