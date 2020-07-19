Відома модель Кендалл Дженнер постала перед користувачами мережі у відвертих образах

Як повідомляє Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка любить бути відвертою зі своїми підписниками.

Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. Крім того, вона є успішною бізнес-вумен, випускаючи косметику власного бренду. Цього разу зірка похвалилася яскравими знімками з відпочинку.

Кендалл приміряла бікіні чорного відтінку, яке ледве прикривало її апетитне тіло. Пишні груди, розкішні стегна і тонка талія красуні стали головною родзинкою знімків. До речі, Дженнер обожнює чорний відтінок – цей колір відмінно підкреслює засмагу, а також виглядає в будь-якій ситуації відмінно. Дженнер часто одягає міні-сукні, штани і легінси в цьому кольорі.

У сторіз дівчина додала пару відео, де весело проводить час на відпочинку. Схоже, знаменитість вирішила не чекати, коли закінчиться карантин, щоб влаштувати собі поїздку.

Фото викликали справжнє хвилювання в колах її підписників, які засипали красуню безліччю компліментів:

«Ти така красива», «Чудова», «Як можна бути такою гарною», «Ідеальне тіло», «Кожен раз на тобі бікіні нового відтінку», «Солодка королева», «Ти найкраща», «Чудова», «обожнюю бачити це», «неймовірна», «перша», «клянусь, ти найпрекрасніша», «виглядаєш дуже розслаблено».

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер показала розкішну фігуру в короткому топі.

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