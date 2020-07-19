Російська співачка Алла Пугачова поділилася фото з повсякденного життя

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram примадонна опублікувала свіже селфі. Співачка зняла себе крупним планом без прикрас. Вона не стала використовувати фільтри Інстаграма, показавши своє обличчя таким, яким воно є.

Варто відзначити, що для своїх років Пугачова виглядає чудово. У неї не так багато зморшок на обличчі. Все це завдяки підтяжкам. Співачка сама зізнавалася, що робить їх.

«Перше правило сімейного щастя. Не дивись наліво, дивись направо і вперед», - підписала фото зірка.

За день пост артистки зібрав понад 120 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів, але також написали і багато критичних зауважень.

«Фільм жахів без гриму», «Алла Борисівна, красуня!», «Добрий ранок Алла Борисівна! Ви як завжди чудово виглядаєте! Ви наша лялечка!», «Алла Борисівна, уклін і оплески для Вас!», «Хвора жінка, шкода її», «Сонячна , позитивна, розумна, щаслива! Заздрю)», «Все-таки наявність брів сильно б освіжала обличчя, їх відсутність надає хворобливий віковий вигляд, невже іміджмейкери не можуть це якось вирішити», - пишуть користувачі мережі.

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