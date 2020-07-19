Що буде з цифрами в обмінниках

Експерти спрогнозували, що чекає курс валют в найближчий тиждень

Після призначення нового глави НБУ долар різко виріс, в протягом найближчого тижня очікується продовження зростання курсу долара до гривні - долар буквально готується до ривка.

Таку думку для видання РБК-Україна озвучив аналітик Вадим Іосуб.

Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,9 грн. У той же самий час, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-1,4%.

"Падіння гривні, очевидно, пов'язане із затвердженням нового глави НБУ Кирила Шевченка. Ринки побоюються пом'якшення грошово-кредитної політики регулятора, і усвідомленого розгону інфляції і девальвації до параметрів, закладених у бюджеті на поточний рік", - розповів експерт.

Варто нагадати, що курс валют в Україні 19 липня візьме «низький старт» перед початком нового тижня, гривні готуються зробити нереально боляче.

Так, стодоларова купюра набере відразу кілька позицій: +8,68 грн. До середини останнього робочого дня він вже набрав кілька позицій, тому варто очікувати подальшого подорожчання.

Євро також не буде «пасти задніх», почавши новий робочий тиждень з +12,64 гривні. Російську національну валюту ж всі охочі зможуть придбати буквально за «копійки»: десять рублів потрібно буде віддати всього 3,8364 гривні.

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