Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова продемонструвала майстерність акробатики

Кілька тижнів тому Даша вперше розповіла, що має намір провести щось грандіозне для фанатів. Важливою подією для Ульянової виявився марафон по розтяжці. Зазначимо, молода гімнастка вирішила провести спеціальний марафон, відразу після розставання з Максом. Дівчина заявила, що бажає допомогти дівчаткам сісти на той самий шпагат "в стилі Волочкової".

Сама Даша є професійною гімнасткою і займається нею не перший рік, тому проведення подібного заходу вона готувала кілька тижнів. У новому ролику, опублікованому на її другій сторінці в Instagram, Даша показала правильну розминку для поздовжнього і поперечного шпагатів.

"Урок 2. Частина 2 👇🏽 Я дуже чекаю ваших коментарів після тренування. Обов'язково напиши під цим постом👇🏽", - написала Вона.

Фанати одразу ж відреагували:

"Моє дерев'яне тіло зловила кайф 😂🥰", "У мене після першого тренування досі не пройшла крепатура 🔥 вогонь🔥 спасибі 🤗", "найскладніше для мене - зняти з себе дитину під час занять, доча прям в захваті від тренування😂🤩Спасибі за урок👍", "найкраща ❤️❤️❤️", "Даша ти така молодець 🤗 Спасибі за те що ділишся своїми знаннями ❤️❤️ дуже вдячна тобі ! З тобою це робити дуже легко і просто , все чітко і зрозуміло ! 🌹🌹🌹🌹🌹", "Тренування супер, все горить, але дуже важко, але це того варто, спасибі Даша🔥😘😺🔝", "Спасибі 😍".

Також Даша показала, як позувала в жовтому купальнику, млосно вигнувшись на бортику басейну. Позуючи у самрм краю, дівчина виглядала досить привабливо, що відразу ж відзначили її фанати.

«Сонячний день, хороша компанія і яскравий купальник запорука прекрасного дня ☀️☀️☀️ Блін, вчора так класно було. Під час відпочинку на мене задивилася маленька дівчинка і давай кликати маму, мовляв, подивися, яка гарна «ляля» в яскравому купальнику 😍 Отримувати компліменти від дітей так приємно, я не можу... адже вони завжди чесні і щирі 😉

Дорогі, куди б ви не вирушили в даній ситуації - в Туреччину, Єгипет, Одесу, на річку, басейн або позасмагати на дачі. Купальник прикрасить будь-який відпочинок і готуйтеся ловити промінчики захоплення 😍 і якщо ви в пошуку того самого ідеального 👙, то рекомендація від Дашухи під'їхала, як ніколи до речі 😀»,- написала Даша.

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