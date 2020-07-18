Київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кім Кардашьян, блиснула своїми неосяжними принадами, лежачи на ліжку

У себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото, на якому позувала в тісному чорному корсеті, пише Politeka.net. Омович лежала на білих простирадлах, а її головна гордість трохи не випригувала з наряду. Красуня зробила селфі, акцентувавши увагу на своїх чарівних формах.

Менш ніж за годину пост Омович зібрав понад 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили як слова підтримки, так і критичні зауваження.

«Ви піддослідний кролик)», «Улюблене старе фото», «Красуня», «Зая», «Гаряча», «Ти виглядаєш дуже мило», «Вдалого дня, красуня!», «Ого, які великі», «Привіт, моя красуня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що українська Кардашьян показала, якою вона була до численних пластичних операцій. На фото дівчина позувала в червоному купальнику. На знімку видно, що в юності у красуні зовсім не було грудей. Зараз же у неї шостий розмір. Крім цього, видно, що модель виправила собі ніс. На старому фото видно, що ніс у неї був трохи іншої форми, ніж зараз. Як відомо, щоб досягнути такої форми грудей як зараз красуня перенесла три операції.

Нагадаємо, що Альона Омович натягнула на величезні принади білизну не за розміром: "Просто чудова".

Як повідомляла Politeka, Альона Омович розчипірилася на стільці в екстра-міні, засвітивши зайве: "Це мої перші фото з...".

Також Politeka писала, що Альона Омович в міні-топі показала апетитні форми у всіх ракурсах: фото спокушання.