Instagram-модель Анастасія Квітко, яка за видатні форми отримала прізвисько російської Кардашьян, показала себе в ніжному образі

Чарівна красуня опублікувала нові фотографії, на яких позує на дивані в білому короткому сарафані. Наряд ледь прикриває пишні форми моделі, повідомляє Politeka.net

Волосся дівчини майорять на вітрі. На першому фото Квітко млосно дивиться в камеру, а на другому - прикривши очі прилягла на спинку дивана.

Треба сказати, що весь образ дівчини виглядає ніжним і повітряним, а в вдалині видніється море, небо і будинкі.

Всього за півгодини знімки набрали понад 35 тисяч лайків і безліч коментарів, де шанувальники зачаровані красою моделі.

До речі, Анастасія Квітко родом з Росії. Вона почала свою кар'єру моделі в Москві, а потім переїхала до США, де розкрутила свій аккаунт в Instagram і ссейчас рекламує нижню білизну, купальники, енергетичні напої.

Раніше ми писали, що Анастасія Квітко блиснула своєю головною гордістю в мініатюрних трусиках. Дівчина лягла на лежак, виставивши вперед свою «п'яту точку». Видно, що верху купальника на моделі не було, але вона прикрила інтимні місця волоссям.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "Кращий вигляд".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко вирішила позасмагати, але вийшло дуже відверто: "Буквально засліплює".

Також Politeka писала, що подружка російської Кардашьян справила фурор в невидимим білизна: «Це пожежа».