Громадський діяч Андрій Пальчевський нагадав про плани влади забрати українські телеканали у національне користування

Свою думку на цей рахунок лідер політичної сили «Перемога Пальчевського» висловив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", передає Politeka.net. За словами Пальчевського, зараз кожен канал говорить те, що потрібно його власнику.

«Коли Зеленський приходив, говорилося про те, що будуть відібрані у олігархів телевізійні канали, вони будуть передані нібито в національне користування. Тобто вони будуть у якихось частках разом з усією Україною. А так виходить, що всі ці люди, крім всіх грошей, які вони отримали, монополізували право розповідати нам про те, які вони хороші. Вони сіють ворожнечу своїми каналами», - заявив Пальчевський.

За його словами, одні канали грають у вузько національну політику, заявляючи, що «Захід України – це наше все», а інші, навпаки, заявляють «Схід України – це наше все».

«Кожен з них тягне свою частину. А ми ж чекали, що прийде людина і скаже олігархам, що час минув. І запропонує віддати частину акцій державі, щоб редакційною політикою займалися всі разом», - підбив підсумок громадський діяч.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський та член його команди, відомий економіст Олексій Кущ анонсували запуск економічної платформи.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як перемогти у війні з бідністю українців: "Ми відкриємо два...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський отримав високу ступінь довіри киян.

Також Politeka писала, що Києву потрібні нормальні будинки для житла, - Андрій Пальчевський.