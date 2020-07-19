З кожним роком знаменитості намагаються не тільки міняти імідж, худнути, але і вражати сміливими кадрами в нових образах

Незмінно, самими яскравими і несподіваними для шанувальників стають ті фото, які часто самі зірки не публікують. А якщо і роблять це, то вкрай рідко. Серед таких кадрів вважаються ті, на яких стрункі зірки красуються в одній білизні. Politeka.net представляє вашій увазі топ фото знаменитостей, які позують в мереживах, комбінаціях та спортивних шортиках з топами.

Ганна Седокова - мама трьох дітей, яка абсолютно не соромиться своєї фігури і недоліків. У минулому році співачку сильно зганьбили кадри без фотошопу, на яких був помітний целюліт і обвисла шкіра. Однак сама Ганна не стала приховувати недоліки є і вона з ними бореться.

Струнка і навіть трохи худорлява Надя Дорофєєва виглядає, немов підліток. Дівчина знає, як правильно доглядати за собою, правильно харчується і багато займається спортом. Завдяки збалансованому режиму дня, Надя не страждає від зайвої ваги і проблем, що стосуються зовнішнього вигляду.

Знаменита модель Кім Кардашьян не соромиться своїх значних форм і - більше того - любить підкреслювати їх акуратним безшовним білизною або ж спортивними топами і трусиками з високою талією. Зірка воліє нюдовые тони не тільки в макіяжі, але і в одязі.

А ось молодша сестра Кім - Кайлі Дженнер любить епатувати публіку знімками самої різної спрямованості, адже часто зірка знімається у рекламі собственого бренду косметики і щоб прорекламувати той чи інший продукт дівчина звикла змінювати зачіски, стиль та імідж в цілому.

Всесвітньо відома модель Белла Хадід є кумиром мільйонів дівчат. Струнка красуня не тільки дивує вічно яскравою посмішкою, але ще й завжди доглянутим виглядом. Іноді Беллу навіть критикують за надмірну худобу, яка, втім, їй дуже йде.

Екс "ВІА Гра" Тетяна Котова також знає, чим заманити аудиторію в соціальній мережі. Дівчина не тільки займається власним магазином уходових косметики, але ще й ктивно веде профіль в Instagram. Для цього Тетяна спеціально знімається в жарких фотосесіях і не боїться показувати себе в одній білизні.

А ось Настя Каменських після схуднення взагалі забула про збентеження і тепер фанати в Instagram зірки спостерігають гарячі кадри все частіше і частіше. Дівчина не тільки публікує фото в одній білизні, вона також розповідає про секрети правильного харчування, як полюбити себе і розкриває секрети схуднення.

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