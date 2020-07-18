37-річний російський виконавець Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, поділився яскравим знімком

Як передає Politeka.net, свіже фото співака з'явилося на його офіційній сторінці в Instagram. Лазарєв був одягнений у білу футболку, він стояв боком до камери і хитро посміхався. Це один з кадрів, зроблених під час свіжої фотосесії співака, для якої він постав в образі мачо.

«І навіть якщо фон навколо сірий, посмішка завжди освітить ваш шлях... Доброго всім вечора!», - підписав фото співак.

За півгодини пост артиста зібрав понад 13 тисяч лайків. Оцінила фото і його близька подруга Ані Лорак. В коментарях виконавцю залишили масу компліментів.

«Якщо б Ви тільки знали, як ваша посмішка освітлює нам шлях», «Мені добре коли ви посміхаєтеся», «Гарний», «Ну так! Твоя посмішка робить мій день кожен раз», «Знову цей хитрий прищур зараз всіх укладе...)) Сергію, нечесний прийомчик! Доброго вечора вам теж!», «Чим старше, тим красивіше», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Сергія Лазарєва застукали на відпочинку з ефектною блондинкою. Артист поділився кадрами із відпочинку, засвітивши красуню на своєму відео. У мережі відразу ж стали обговорювати можливий роман між парочкою.

Нагадаємо, що палкий «коханець» Ані Лорак опинився оточений чоловіками, фото облетіло мережу: «Теж би помацати».

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