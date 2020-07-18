Американська супермодель Ана Чері забула про сором і побешкетувала на камеру в тісних шортах і топі з декольте
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.
«Слоу мо так важко знімати», — коротко говориться в повідомленні.
Полякова без краплі сорому задерла міні-спідницю і показала, чим зводить з розуму чоловіків: «Тигриця вінницька»
Розправа над гривнею, нові штрафи і термінова заява Мінфіну – головне за ніч
Екс-солістка "Серебро" блиснула пружними сідницями у рваних шортиках: "Горіхи можна колоти"
Корейська Кардаш'ян вийшла на прогулянку у вузькому топі, засвітивши зайве: "Дитинко, помилуй"
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в тісних шортах і топі без білизни, демонструючи апетитні форми просто на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Малятко, ти народжена для цього!», «це найкрасивіше, що я бачив сьогодні», «ось це форми. Хочеться переглядати та переглядати», «гарненька», «дуже красива і граціозна», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що фітнес-модель Ана Чері не перестає вражати фанатів своєю приголомшливою фігурою
На фото Чері попозувала в мінібікіні, ліф якого ледве вмістив пишні груди. Модель застигла в кокетливій позі з закритими очима, трохи піднявши руку біля басейну. Вона дала насолодитися всім бажаючим своєї підтягнутою і засмаглою фігурою.
«Хочете знати, що я робила в Палм-Спрінгс ??», - загадково звернулася вона до своїх шанувальників.
Користувачі мережі в захваті. Всього за якихось 8 годин знімок красуні набрав понад 160 тисяч лайків. Фанати закидали свою улюбленицю величезною кількістю компліментів, серед них були такі.
Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері у вузькому купальнику спокутувала свої найсмачніші місця в басейні: "Лапочка".
Як повідомляла Politeka, Ана Чері змусила милуватися досконалим тілом в приспущених шортиках: "Спекотна леді".
Також Politeka писала, що кокетлива Чері в леопардовому корсеті змусила почервоніти, показавши красу: «Вау, яка левиця».