Американська супермодель Ана Чері забула про сором і побешкетувала на камеру в тісних шортах і топі з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Слоу мо так важко знімати», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в тісних шортах і топі без білизни, демонструючи апетитні форми просто на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Малятко, ти народжена для цього!», «це найкрасивіше, що я бачив сьогодні», «ось це форми. Хочеться переглядати та переглядати», «гарненька», «дуже красива і граціозна», — пишуть вони.

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На фото Чері попозувала в мінібікіні, ліф якого ледве вмістив пишні груди. Модель застигла в кокетливій позі з закритими очима, трохи піднявши руку біля басейну. Вона дала насолодитися всім бажаючим своєї підтягнутою і засмаглою фігурою.

«Хочете знати, що я робила в Палм-Спрінгс ??», - загадково звернулася вона до своїх шанувальників.

Користувачі мережі в захваті. Всього за якихось 8 годин знімок красуні набрав понад 160 тисяч лайків. Фанати закидали свою улюбленицю величезною кількістю компліментів, серед них були такі.

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