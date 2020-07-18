Модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна-2019», підкорила ідеальною фігурою в чорному боді
Зірка активно публікує в Instagram різні фото, в тому числі, і відверті, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня вразила всіх своєю красою в чорному боді.
Гузь позувала стоячи, трохи розставивши ноги. Модель відставила стегно, блиснувши бездоганною формою.
Декольте чорного вбрання вражало, адже з нього трохи виглядали груди.
Модель підняла волосся і подивилася в камеру, відкривши губи.
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За годину пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Яка гарна красуня😘😍❤️", "Прекрасна", "Шикарна 🔥🔥🔥", "Леоніла, як ти прекрасна, ти чудова і дуже красива, дуже приваблива і просто додам, що ти гарна, принцеса, міцно цілую і обнімаю 💋💋💋💋🤗🤗🤗🤗🌸🌸🌸", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Леоніла Гузь позувала в одній мереживній білизні, демонструючи неймовірну красу.
«Мені здається, ви знаєте про моє життя більше, ніж я🤣за найоригінальнішу історію переведу на карту 100 доларів», — йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала в тісних чорних штанях і топі, з-під якого виглядає нижня білизна знаменитості білого кольору.
«Що за жінка» - коротко говориться в повідомленні.
Нагадаємо також, що Леоніла Гузь встала перед камерою впівоберта, ніжно торкнувшись рукою до обличчя. Красуня зі смокі-макіяжем і розпущеним волоссям кинула в об'єктив грайливий погляд, обдарувавши глядачів легкою посмішкою.
Нагадаємо, міс Україна Леоніла Гузь в крихітних шортах засвітила зайве: «Це дуже мило».
Як повідомляла Politeka, міс Україна Леоніла Гузь зізналася, що хотіла б змінити у зовнішності: «Боже, навіщо?».
Також Politeka писала, що міс Україна Леоніла Гузь без ліфчика ефектно спустила лямочки: видно кожен вигин.