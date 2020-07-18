Популярна українська співачка Ірина Білик прийшла на день народження передачі «Світське життя» в оточенні дітей

Свіже фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото ведуча програми Катя Осадча стоїть поруч із Білик, її синами Глібом і Табризом, а також з дівчиною старшого сина Алісою.

«Були раді привітати Катю Осадчу з ювілеєм «Світського життя». А яке питання ви б задали Каті Осадчій?», - підписала знімок зірка.

За чотири години фото зібрало майже 4 тисячі лайків. Не змогли стриматися і залишили сердечко під фото Ані Лорак, Катя Осадча, Ольга Сумська та інші зірки. В коментарях шанувальники залишили масу компліментів Білик, але знайшлися й ті, кому дуже не сподобалася невістка співачки. Фанатів обурив зовнішній вигляд дівчини з рожевими волоссям.

«Що це за вульгарне дівчисько поруч з милою Іриною Білик?», «Дівчинка ніби ногу чиюсь тримає відірвану. Фільми жахів, блін», «Чудова. У вас не тільки пісні виходять смачними, але і хлопці)))», «А син Ірини старший, схожий на Кузьму», «Так, прекрасна сім'я, дуже шкода, що Аслан не може приїхати», «Гарна творча родина!!! Щастя вам!», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ірина Білик здивувала новою зовнішністю і планами після схуднення: солістка KAZKA теж у справі.

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