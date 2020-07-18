Модель Сьюзі Кортес, володарка самих красивих сідниць, продемонструвала, як проводить час в тренажерному залі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

30-річна бразильська красуня розмістила два свіжих знімка, де зафіксовані її принади у всій красі.

На першому фото Сьюзі в чорному шкіряному купальнику вилізла на тренажер і розвернулася спиною до об'єктиву.

На другому фото вона позує в півоберту, закопиливши п'яту точку до непристойності.

Треба сказати, що знімки Кортез досить зухвалі і в теж час дуже спокусливі.

Шанувальники вже встигли оцінити їх, залишивши понад 17 тисяч лайків під кожним з них.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес, показала досить незвичайне фото.

В хід пішли пустотливі рученята моделі. Однією рукою вона максимально спустила труси вниз, а інший спокусливо проводить по животу. Особливий шарм спекотному фото надає сонце, яке яскраво висвітлює тіло моделі.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць спустила труси і вразила безсоромністю.

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