33-річна українська співачка Настя Каменських показала нове фото в домашній обстановці

Каменських не тільки популярна співачка і дружина Потапа, але і досить успішний блогер, за життям якої спостерігають понад 5 мільйонів підписчиків у соцмережі Instagram, передає Politeka.net.

Артистка регулярно ділиться з шанувальниками радами та анонсами нових пісень, а також публікує особисті фотознімки, зроблені як під час світських заходів, так і в домашній обстановці. Останній кадр саме такий.

Настя вирішила показати, як починається її суботній день. На фото вона позує в півоберт, виставивши напоказ свою видатну п'яту точку. Також на її обличчя мінімум косметики.

«Суботній ранок - особливе 💙

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Таке відчуття, що час трохи сповільнюється. І хочеться подовше поніжитися в ліжку, неквапливо снідати і довго пити каву на свіжому повітрі, мріючи про щось своє ☺️

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А як там ваш ранок? 🌞

скільки прокинулися сьогодні?», - звернулася вона до своїх шанувальників.

У свою чергу фанати не залишилися осторонь і моментально відреагували на знімок співачки. Вони побажали їй гарної суботи, а також зазначили, що виглядає Настя приголомшливо.

Раніше ми повідомляли, Каменських потрясла оригінальним відео, на якому начебто вистрибнула з басейну, при чому залишившись абсолютно сухою. Дівчину назвали "відьмою" з "Вія".

"😂ось красуня!суха з води вистрибнула👍🥰"; "Відьма 👹"; "Ой, мені це нагадало відьму з фільму "Вій"; "Звідки така краса", - коментували користувачі.

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