Знаменитая артиска Ани Лорак показала себя в домашнем виде на праздновании по случаю дня рождения коллеги

После карантина звезда решила активно отдыхать, проводить время с близкими и веселиться в кругу коллег в перерывах между работой и подготовкой к будущим концертам. В этот раз певица в простом и даже домашнем виде предстала перед фанатами, опубликовав новые фото в разделе Стори в Инстаграм.

Так, несколько часов назад в социальной сети Инстаграм на своей странице в разделе Стори Каролина показала, как в просто и даже домашнем виде повеселилась с близкими товарищами во время праздника подруги.

Без особых укладок, изысканных украшений и нарядов певица выглядела мило и по-домашнему. Примечательно также то, что на всех кадрах певица прикрывала рукой живот, скрывая формы сумочкой и поворачиваясь чуть в сторону. Ранее из-за подобных кадров особо любопытные фанаты уже заподозрили звезду во второй беременности от молодого возлюбленного.

До этого сбросившая несколько десятков килограммов после рождения ребенка, Ани Лорак похвасталась образом в черном спортивном костюме, состоящем из короткого топа и лосин.

Сама Лорак утверждает, что лучшие диеты для артиста — это живые концерты. Ведь за одно выступление теряется такое количество калорий, что потом можно есть спокойно. Она не отказывается от вкусностей, но держит режим правильного питания и ест маленькими порциями.

«Любовь к себе в культуре отношения к своим мыслям, своему телу, питанию», - написала Каролина под новыми фото.

Фанаты сразу же ответили:

«♥ Очарование в каждом взгляде, жесте, улыбке! И загадочность, которая притягивает, как магнит, хочется вновь и вновь любоваться нашей Дивой, как произведением искусства ♥ «, «Особую изюминку каждому твоему образу, милая, придает сияние глаз, лучезарная улыбка и счастье, которое ты излучаешь!», «Вы такая красивая ❤️».

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