29-річна російська блогерша і ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлєєва викликала фурор кадрами своєї "бурхливої молодості"
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала архівні знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подругою, теж блогером, Юлією Коваль.
Дівчата позували на вечірці, не соромлячись келихів в руках і "розмитих" облич. Івлєєва з'явилася в чорному лакованому корсеті і морквяно-червоних штанях, а також масивних черевиках.
"Молодість с*чка ❤️", - коротко підписала Настя рідкісні кадри.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Бомба Настя😻"
"Настюха,ну ти і битч"
"Насть тобі не соромно?"
"королева чорт візьми 🥰"
"найкрасивіший блогер 😍😍😍"
"Всім такої молодості"
Раніше ми повідомляли, Івлєєва разгорячила публіку кадрами зі святкування річниці весілля з співаком Елджеем.
Блогерша постала в довгій сукні молочного кольору, з ідеальною укладкою і яскравим макіяжем. Примітно, що серед знімків, якими поділилася Настя, немає постановочних - всі кадри живі, яскраві, з непідробними емоціями і посмішками.
Судячи з усього, компанія покутила на славу: алкоголь лився рікою, був навіть салют, а також дорогий спорткар і автомати.
"Ви знаєте, я рідко ділюся подробицями особистого життя!🥰 Але тут, вирішила показати малесенький шматочок як щасливо з @sayonaraboy відзначаємо рік а*уітительного подружнього життя у дворі власного будинку з найкращими друзями!", - підписала Івлєєва кадри.
"Шта ? Сам Джаред Лето був на святі а*уїти 😍😍😍Батя 😍❤️ щастя вам Настя"; "якого.....диявола.....ДЖАРЕД ЛІТО?"; "Івлєєва, у мене вже закінчуються серветки, щоб витирати свої сльози! Тягніть мені відра! Я вас нереально обожнюю", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що мати Ивлеевой ледь не заплакала, побувавши в розкішному будинку дочки: "Живе в таких умовах..."
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