Гроші продовжують таємниче зникати з рахунків простих українців

Про новий випадок на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, в нього на картці було кілька тисяч гривень і він виявив зникнення грошей, коли на балансі залишалося 38 гривень.

"З картки таємниче зникли гроші! Карткою користувавсь рідко, на ній була певна сума грошей. Сьогодні отримав СМС від приват, що на картці не достатня сума грошей для проведення операції. (хоча ніхто ніяких операцій не проводив і картка лежала в гаманці). Вирішив переглянути баланс і замість кількох тисяч на рахунку залишилось лише 38 гривень… Виявляється, щодня починаючи з 1 липня 2020 року з моєї картки без мого відома здійснювались покупки за кордоним!", - зазначив незадоволений клієнт Приватбанку.

Він не розуміє, як гроші з його рахунку могли безслідно зникнути, адже ніхто не мав доступу до карток.

"Як таке може бути, ніхто доступу до моєї картки не мав, жодного разу онлайн покупок не оплачував! Це просто жах!!! З кого ж це можна здерти, як не з пенсіонера, який останні копійки збирає, щоб хоч якось вижити в наш час…", - резюмував він у своєму негативному відгуку.

"Хочемо звернути вашу увагу, що подібні операції могли пройти тільки при володінні інформацією про номер карти, СVV коді і терміні дії. Дану інформацію шахраї могли отримати з необережності, та й більш витонченими методами. Рекомендуємо заблокувати картку в особистому кабінеті, та звернутись до нашої підтримки за будь-яким із доступних каналів для формування заявок до міжнародної платіжної системи на претензійну роботу", - відхрестився від гучних звинувачень представник ПриватБанку.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

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