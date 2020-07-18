Курс долара в Україні після зміни голови НБУ має шанси на стрибок у короткостроковій перспективі

Такий прогноз в ефірі телеканалу Україна 24 озвучив експерт Андрій Блінов, передає Politeka.net.

За його словами, такі зміни не будуть характеризуватися різкими коливаннями курсу долара по відношенню до національної валюти.

Блінов також звернув увагу, що новий глава НБУ озвучив два важливих меседжа.

"Там було чітко зазначено два меседжі, які всі вітають. Перше - він сказав, що Національний банк буде незалежним, буде дотримуватися того, що записано в 6 статті закону про НБУ, про стабільність грошей. Тобто насамперед - стабільна цінова ситуація. Він сказав, що інфляційне трактування у нього не викликає сумнівів і в цілому ця політика продовжиться... Другий момент - безумовно, Національний банк та українська фінансова влада буде працювати з міжнародними фінансовими організаціями. Це є одним з пріоритетів в умовах високого дефіциту бюджету і високого боргового тиску", - підкреслив фінансист в ефірі телеканалу.

Блінов не сумнівається, що зараз є необхідність змінити прогнозований курс долара на поточний рік. Він упевнений, що вийти на середній курс 29,5 грн/$ - нереально.

"Поточна ситуація така, що у нас дуже близький до балансу - рівень попиту і пропозиції на ринку. Є трошки волатильність, яка пов'язана з призначенням нового голови НБУ і відставкою старого. У короткій перспективі великих коливань точно не буде", - резюмував економіст в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, що гривню недооцінили і курс долара в Україні повинен бути на рівні 10 грн/$.

Так, економісти опублікували щорічний рейтинг "індексу Біг Маку", за результатами якого з'ясувалося, що українська гривня недооцінена на 62% (тобто, її обмінний курс повинен бути вище, ніж зараз).

Такий рейтинг дозволяє визначити "справедливий" валютний курс, заснований на купівельній спроможності населення.

"За їх розрахунку гривня за паритетом купівельної спроможності залишається однією з найбільш недооцінених валют світу, вона недооцінена на 62% і її реальний курс за паритетом купівельної спроможності становить 10,33 грн за долар", – раніше звертав увагу економіст.

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