Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася вечірніми розвагами

Зараз молода гімнастка не тільки займається своїм марафоном, акаунтами в соціальних мережах, але ще й активно відпочиває, насолоджуючись літнім сезоном. Незважаючи на обмеження з-за карантину, багато закладів працюють, але не до пізньої ночі. Цього разу під час вечірнього відпочинку Даша також вирішила показати, як веселиться і влаштовує "гарячі танці".

Струнка дівчина повеселилася перед камерою в стильних приталених брюках незвичайного пошиття - двухвсторонняя тканина робила образ Уляьновой більш яскравим. Свої сріблясто-чорні штани Даша доповнила чорної майкою, акуратною укладанням довгих локонів і легким макіяжем.

Схоже, після розставання з Максом дівчина зовсім не сумує і навіть більше - відчуває себе чудово. Адже не так давно переможниця "Холостяка" натякнула на нові відносини, зазначивши, що чоловік навіть старше її самої на кілька років.

Після розставання з Максом відразу після проекту Даша не тільки почала активно займатися собою, активно відпочивати і вести свій профіль в новій манері, але також дівчина придумала новий спосіб залучення уваги. Справа в тому, що молода гімнастка вирішила провести спеціальний марафон, щоб допомогти дівчаткам сісти на той самий шпагат "в стилі Волочкової".

Кілька годин тому Даша представила в Instagram на своїй другій сторінці серію кадрів, знятих для першого онлайн-заняття. Надівши звичайний чорно-сірий костюм і зав'язавши волосся в низький хвіст, дівчина представила початкові топ-вправи для розминки і правильного розігріву м'язів перед тим, як "тягнутися" до шпагату.

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