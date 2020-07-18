Українська співачка Тіна Кароль захопила яскравим образом в небесно-блакитному вбранні з неймовірним декольте

В цей раз на фан-сторінці Тіни в соціальній мережі Instagram з'явилися яскраві кадри з святкування п'ятнадцятиріччя знаменитої телепрограми "Світське життя". На заході Тіна з'явилася в незвичайному небесно-блакитному платті з ніжної тканини, розшитій камінням і виконаному в оригінальному дизайні від знаменитого автора.

Так, знаменитість постала в атласній сукні від бренду Gasanova з відвертою зоною декольте, розшитій великими каменями, з об'ємними рукавами і шлейфом. На фото Тіна виглядала досить незвично:

"Незрівнянна Тіна Кароль у сукні від Ельвіри Гасановой #Gasanova на концерті в честь 15-річчя програми #світськежиття з Катею Осадчою😍", - йдеться у підписі до однієї з публікацій.

Фанати не могли залишитися осторонь, написавши різні коментарі:

«А Дан де??? Він же десь поруч... Чи я помиляюся...», «Плаття якесь дивне,😏», «чудове Плаття!!!!!! А ось декольте потрібно поменше....», «королева🥵👸😍», «Всі образи Тіни були ТОР! Але цей.... 😬», «Шикадоссс💙💙💙🔥🔥», «Дуже божественна, ТІНОЧКА!!!💯👍💖», «Завжди красива навіть в такому дивному м'яко скажемо вбранні, ось вже точно красу нічим не зіпсувати», «Якийсь шовкова постільна, що за плаття👎».

Також на сторінці Тіни з'явився стильний кадр - співачка в оточенні квітів підкорила фанатів незвичайним виглядом. Не секрет, що Тіна дуже любить свій сад і навіть сама вирощує яскраві і пишні рослини. Схоже, букети з незвичайних квітів чимало порадували її під час чергових зйомок, а яскрава посмішка співачки відразу ж привернула увагу фанатів.

Так, Тіна представила серію кадрів, на яких позувала в модному вбранні спеціально до фотосесії з нагоди дня народження телеканалу "1+1". Кароль одягла довгу вузьку сукню яскраво-червоного кольору з глибоким декольте, засвітивши розкішні груди.

Яскрава посмішка співачки не залишилася непоміченою фанатами, також як і грайливий погляд на іншому кадрі.

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