33-річна українська співачка Настя Каменських розбурхала яскравим образом в нескромному вбранні
Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram, зробленими під час вечірки з нагоди 15-річчя програми "Світське життя" з Катериною Осадчою.
Каменських з'явилася в чорному боді та лосинах з прозорими вставками в найпікантніших місцях, а також пишній накидці рожевого відтінку. Настя зібрала волосся у високий хвіст і нанесла смокі-макіяж.
На одному з фото співачка ефектно присіла на капот автомобіля, оточена клубами диму. Настя спокусливо вигнула спинку й кинула в бік зухвалий погляд.
"Вітаю @svitsketv з 15-ти річчям! 😘 Була рада відвідати таку класну вечірку в честь цієї події, привітати улюблену @kosadcha, команду «Світського Життя» і подарувати їм свої #Elefante і #Обіцяю 🥰🐘 Було нереально круто 🔥", - підписала красуня кадри.
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Користувачі кинулися коментувати, не скуплячись на компліменти:
"Настя досконалість"
"Яка красуня😍"
"Яка жінка, я напевно подумаю про зміну орієнтації, ти чистий кайф, гаряча Анастейша 🔥🔥🔥🔥🔥🔥"
"Не можу ❤️ просто намилуватися ❤️"
"Без білизни правда"
"Ви як завжди Феєричні!👏"
"Сама Джей Ло б позаздрила Вам ❤️"
"Дуже красивий наряд)))"
Раніше ми повідомляли, Каменських потрясла оригінальним відео, на якому начебто вистрибнула з басейну, при чому залишившись абсолютно сухою. Дівчину назвали "відьмою" з "Вія".
"😂ось красуня!суха з води вистрибнула👍🥰"; "Відьма 👹"; "Ой, мені це нагадало відьму з фільму "Вій"; "Звідки така краса", - коментували користувачі.
Нагадаємо, Каменських довела до екстазу божественними формами в тісному топіку: "Просто кайф"
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