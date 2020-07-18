Гривня залишається однією з найбільш недооцінених валют у світі

Про це повідомив у своєму Facebook економіст Володимир Компанієць, передає Politeka.net.

За підрахунками тематичного видання The Economist, реальний курс долара в Україні повинен бути на рівні 10,33 грн/$.

Так, економісти опублікували щорічний рейтинг "індексу Біг Маку", за результатами якого з'ясувалося, що українська гривня недооцінена на 62% (тобто, її обмінний курс повинен бути вище, ніж зараз).

За словами Компанійця, даний індекс показує, скільки бургерів можна придбати на одну і ту ж суму в різних країнах. Такий рейтинг дозволяє визначити "справедливий" валютний курс, заснований на купівельній спроможності населення.

"По їх розрахунку гривня за паритетом купівельної спроможності залишається однією з найбільш недооцінених валют світу, вона недооцінена на 62% і її реальний курс за паритетом купівельної спроможності становить 10,33 грн за долар", – звернув увагу Компанієць у своєму Facebook.

До цього ми розповідали, що буде з курсом долара після відставки глави НБУ Якова Смолія і чи потрібно зараз бігти в обмінники.

Минулий тиждень запам'ятався поступовим зміцненням гривні, яка намагалася повернути втрати, спровоковані панікою після відставки глави НБУ Якова Смолія.

Проте, як стверджують фахівці, зараз знову стало вигідно купувати валюту, а не продавати.

Більш того, держрегулятор в особі Нацбанку навряд чи вдасться зміцнити національну валюту в найближчому майбутньому.

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