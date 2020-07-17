Популярна бразильська модель Жизель Олівейра, яка стала відомою після участі в показах Victoria’s Secret, показала, як виглядає в повсякденному житті

Як передає Politeka.net, свіже фото з прогулянки в парку Жизель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Красуня була одягнена в сірі спортивні штани і короткий жовтий топ. Наряд підкреслив пишні принади моделі.

Особливого шарму фото додав той факт, що Жизель була без краплі макіяжу. Незважаючи на це, виглядала вона ще краща, ніж при повному параді. Дівчина сиділа на травичці і насолоджувалася теплом. Видно, що відчувала себе красуня дуже комфортно.

За годину фото зірки зібрало понад 5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ти дуже красива», «Така мила», «Натуральність тобі до лиця», «Як дівчинка», «Мила дитина», «Вау, красуня», «Гарний топ», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра вийшла прогулятися у вельми незвичайному вбранні. Вона одягла рожеві лосини і топ. Образ красуня доповнила чорними сонцезахисними окулярами. Наряд підкреслив всі достоїнства фігури дівчини.

Крім цього, нещодавно модель поділилася фото, на якому позувала в міні-бікіні. Модель вляглася на пірсі, показавши свою фігуру у всій красі. Маленькі клаптики тканини прикрили тільки найінтимніше.

Нагадаємо, що яскрава Жизель Олівейра пограла красою в непристойному костюмі: "Стигла полуниця".

Як повідомляла Politeka, Жизель Олівейра в міні-бікіні побешкетувала на пляжі: "Тримайте щелепи!".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра розляглася на підлозі заради пікантного фото.