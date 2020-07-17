Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова блиснула бездоганною фігурою в постільному знімку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Чехова позує лежачи в ліжку, демонструючи неосяжні форми. Сама знаменитість позує з елегантним макіяжем. Тим не менш, крізь нього простежується певна втома.

«Солодкі мрії», — коротко йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що шанувальники Чехової не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами телеведуча поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що російська телеведуча Анфіса Чехова вирішила похвалитися формами в облягаючому купальнику на відпочинку

Так, опублікованому знімку Чехова позує в закритому зеленому купальнику, який вирішила елегантно відтягнути. При цьому у неї цікавляться, як зробити так, щоб не боялися підходити та знайомитися чоловіки.

«Основна вимога — щоб не боявся підходити», — відповіла подписчице Чехова.

Звернемо увагу, що милуватися красою знаменитості її шанувальники могли лише мовчки, адже кадр Чехова вирішила викинути у себе в Сторіс. Якщо б була така можливість, вони б, як зазвичай, засипали її "тонною" компліментів.

Нагадаємо, пишногруда Анфіса Чехова в облягаючому боді показала своїх улюбленців

Також Politeka писала, що Чехова влаштувала гаряче тренування зі своїм наставником, соковиті кадри

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Анфіса Чехова з найкращого ракурсу показала своїх улюбленців