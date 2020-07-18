Нова любов пластичного хірурга Едгара Камінського Ольга Багата блиснула розкішною фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, серію неймовірних знімків дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина ніжилася на сонці, прикривши обличчя солом'яним капелюхом. Її тіло блищало і переливалося на сонці: було видно ідеальний плоский животик красуні, стрункі ніжки і пишні груди.

«Мистецтво у кожному знімку», - підписала знімок дівчина, натякнувши, що її фотографував сам Едгар.

За годину фото Багатої набрало понад 600 лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Очей не відвести», «Другий кадр особливо details», «Яка ви шикарна», «Красиво», «Ви кішечка», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ольга Багата із задоволенням ділиться спільними фото з Едгаром. Не так давно у своїх сторіс вона поділилася відео, на якому сиділа у Камінського на руках. Багата була одягнена в купальник, який підкреслив її пишні груди. Дівчина так сильно притулилася до Едгара, що її «близнючки» трохи не вистрибнули з купальника.

Як відомо, Ольга Багата була арт-директором дизайнера Жана Грицфельдта. Зараз вона проводить марафони для жінок, які допомагають дівчатам розкрити свою жіночу енергію, навчитися інвестувати в себе.

Нагадаємо, що Едгар Камінський влаштував пожежу інтимними кадрами з коханкою: "Ну нарешті, а то зі Славою тільки...".

Як повідомляла Politeka, коханка Едгара Камінського блиснула фігурою в міні-бікіні: гарячі кадри.

Також Politeka писала, що коханка Камінського з оголеним бюстом показала жаркі розваги з Едгаром.