Популярна виконавиця українського походження Анна Седокова блиснула бездоганною фігурою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, співачка позує на лежаку під час відпочинку на морі, грайливо заглядаючи в камеру. Поверх особи знаменитість наклала фільтр у вигляді метеликів.

Уточнимо, що купальник Сєдокової максимально підкреслює розкішні форми виконавиці. Самі кадри вона ніяк не підписала, а її прихильники не змогли що-небудь сказати, адже знімки вона викинула у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що знаменита українська співачка Анна Седокова показала фігуру в золотистій сукні на тонких бретельках

В цей раз Ганна показала фігуру в блискучому вбранні, яким блиснула в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram. Співачка вирішила поділитися важливою інформацією з фанатами, а також розповісти про своїх ідеальних прикрасах.

Так, Ганна похвалилася формами в сукні з блискіток золотистого кольору на тонких бретельках, а також підкреслила свій образ масивними сережками золотистого відтінку у формі квіток.

Нагадаємо, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки: "Чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулась і показала насолоду.