Тіна Кароль повторила образ Дана Балана і вирішила подражнити шанувальників відповідними знімками

Чутки про роман популярної української співачки з молдавським співаком, який вже давно працює в Україні, ніяк не вщухнуть після їх багатозначних фраз і флірту на проекті «Голос країни». При цьому самі артисти час від часу підіграють фанатам і підігрівають ці чутки.

Так, Кароль звернула увагу на те, що під час свого недавнього виходу в світ повністю скопіювала образу Балана. У своєму Instagram вона опублікувала фото-порівняння їх з Баланом луків. Вони обидва позують в дуже схожих сірих піджаках. Спочатку ці кадри були опубліковані на фан-сторінці співачки, де шанувальники цікавляться, чи не наділа зірка піджак свого «коханого».

«У Тіни піджак наче з чужого плеча…З наспіх прошитими витачками. А тут підв'язки до чого? Незрозуміло», - йдеться у підписі до фото.

Також в публікації пропонується вгадати, чий же був піджак: її або його.

До цього ми писали, що Дан Балан вразив шанувальників новими фото у стильному образі.

Популярний молдавський співак, який вже давно працює в Україні, де встиг прославитися завдяки своїй участі в шоу «Голос країни», поділився новим знімком у своєму Instagram.

На чорно-білому фото Балан в задумливій позі стоїть на тлі забору. Співак одягнений в строгий костюм, однак вирішив зробити свій образ більш невимушеним, закотивши рукава піджака. Артист пильно дивиться прямо в камеру, зводячи з розуму своїх шанувальниць.

Нагадаємо, загадковий Дан Балан звів з розуму новим образом, навіть Кароль не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль не стримала себе поряд з відомою брюнеткою-красунею.

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