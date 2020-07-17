Відома співачка Олена Темнікова, колишня солістка групи "Срібло", показала, як релаксує

Красуня в цей раз лежала на якійсь поверхні в рожевому купальнику. Олена закинула руки за голову і закрила очі від задоволення, а волосся було зібране у хвіст. Темнікова не соромилася демонструвати своє тіло, яке практично злилося в один колір з купальником, завдяки чому фото вийшло досить гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива) це купальник Eres? Нові фото, Льон?", "Перерити свої минулорічні фотки з літа теж чи що", "Ось це фігура", "Лєна,ти випадково не фотоапарат? Тоді чому, коли я тебе бачу,я посміхаюся?", "Фотографії Олени Темниковой, як готові обкладинки на треки", "Чумова", "Терміново на обкладинку журналу", "Як можна так ідеально завжди виходити на фото?".

35-річна російська співачка Олена Темнікова дивлячись на який хочеться посміхатися.

Красуня опублікувала фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в ліфчик від купальника бежевого кольору з чорним візерунком і стильних потертих джинсах. Злегка розпатлана, але щаслива, артистка лягла в траву, "придавивши" свого шоколадного лабрадора Мішу.

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