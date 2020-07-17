Відома співачка Ані Лорак порадувала фанатів новими знімками

Про це пише Рoliteka.net з посиланням на сторінку виконавиці в Instagram.

Ані Лорак запостила фотографії, на яких вона позує в чорному панамі «Прадо» і світлій футболці. При цьому на двох знімках вона посміхається, а ще на одному – ні. Співачка запитала, який з них подобається фоловерам більше.

Шанувальники артистки засипали її компліментами.

«Люблю таку солодку кицьку», «Чарівна», «Спасибі за такі фото Кароліночка 😍 Дивишся на Вас і відразу хочеться посміхатися😍☺️ Красуня❤️😘 чудового Вам дня!😘 Люблю дуже😍💋», «Шикарна, неймовірна , неповторна діва❤️❤️❤️❤️💛», «Супер!!!!! Ви ідеальна!!!!! ВСЕЕЕЕ😂😂😂😂😂 ваша посмішка зводить з розуму ❤ ми дуже скучили за вами!!!!!!! Швидше б концерти!!!! 😭 дуже любимо вас ❤🙏», "Вауу, наче 20 років", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, за концертами скучили не тільки шанувальники Лорак, але й сама зірка. Кілька тижнів тому в прямому ефірі Кароліна відкрито заявила, що відчуває себе невпевнено без концертів і сумує по сцені, їй не вистачає уваги публіки і вона відчуває себе самотньо без визнання.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі.

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото.