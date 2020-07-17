Известная певица Ани Лорак порадовала фанатов новыми снимками

Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на страницу исполнительницы в Инстаграм.

Ани Лорак запостила фотографии, на которых она позирует в черной панаме «Прадо» и светлой футболке. При этом на двух снимках она улыбается, а еще на одном – нет. Певица спросила, какой из них нравится фолловерам больше.

Поклонники артистки засыпали ее комплиментами.

«Люблю такую сладкую кошечку», «Очаровательная», «Спасибо за такие фото Каролиночка 😍 Смотришь на Вас и сразу хочется улыбаться😍☺️ Красавица❤️😘 прекрасного Вам дня!😘 Люблю очень😍💋», «Шикарная, невероятная , неповторимая дива❤️❤️❤️❤️💛», «Супер!!!!! Вы идеальна!!!!! ВСЕЕЕЕ😂😂😂😂😂 ваша улыбка сводит с ума ❤ мы очень очень соскучились по вам!!!!!!! Скорее бы концерты!!!! 😭 очень любим вас ❤🙏», "Вауу, как будто 20 лет", - пишут в комментариях.

Отметим, за концертами соскучились не только поклонники Лорак, но и сама звезда. Несколько недель назад в прямом эфире Каролина открыто заявила, что чувствует себя неуверенно без концертов и скучает по сцене, ей не хватает внимания публики и она чувствует себя одиноко без признания.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева.

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале.

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото.