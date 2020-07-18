Модель, колишній ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, порадувала шанувальників жарким фото

Зірка опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких просто спокушала красою, пише Politeka.net.

Так, модель показала себе крупним планом. Плечі знаменитості були оголені, а вона утримувала на грудях якусь тканину.

Зірка сперлася об руку, і закрила очі. Образ Гаррн доповнила пов'язка на голові.

Фото вийшло якимось чистим і ніжним, на відміну від наступного гарячого зухвалого кадру.

На другому фото Тоні позувала сидячи на кріслі, вона навіть, можна сказати, розвалилася на м'яких меблях.

На красуні був топік, під який вона не одягла білизни, груди зірки випирали з-під тонкої тканини.

Зірка прибрала волосся назад, в її вухах блищали великі сережки.

Тоні дивилася в камеру, відкривши губи, її погляд був дивовижний.

За 17 годин пост зібрав понад 15 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися зухвалістю і неймовірною привабливістю моделі, тому написали їй масу компліментів.

"Неземна красуня", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Тоні Гаррн зустрічалася з Леонардо Ді Капріо з 2013 по 2014 роки. Зараз зірка заручена з актором Алексом Петтіфером.

Раніше ми писали, що Тоні Гаррн позувала на пляжі. На першому кадрі модель зняли крупним планом. Сонце красиво освітлювало обличчя. Зірка підняла підборіддя, блиснувши тонкою шиєю.

Волосся моделі були вологими і акуратно укладеними. На повіках можна помітити темні тіні. Тоні прочинила губи, направивши погляд перед собою.

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