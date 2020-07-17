Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після серіалу «Свати», поділилася з шанувальниками рецептом млинців
Як передає Politeka.net, рецепт і фото млинчиків, які вийшли, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
«Обожнюю млинці і все життя вчуся їх нормально смажити. Сніданок як особливий ритуал», - підписала фото зірка.
Для приготування млинців за рецептом Кошмал вам знадобиться:
- мигдальне молоко - 0,5 літра,
- рослинне масло - 2 ст. л.,
- сода 1 щіпка,
- борошно - 1,5 склянки
- цукор - 2 ст. л.,
- сіль за смаком.
Все необхідно змішати міксером і посмажити на сковороді.
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Шанувальникам Кошмал дуже сподобався рецепт. Багато хто звернув увагу на секретний інгредієнт млинців - мигдальне молоко. Як відомо, Анна веган, тому вона не використовує просте молоко. Але завжди можна зробити заміну.
«Обов'язково зробимо. Я дуже люблю ваші рецепти. Нещодавно робили печиво за вашим рецептом. Дуууже смачно вийшло», «Я люблю заварні млинці, вони смачніше виходять», «Ммм, як апетитно виглядають. Ви чудова господиня – Аннушка», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Анна Кошмал влаштувала фотосесію на рейках. Дівчина була одягнена в смугасту футболку і джинси. Все б добре, якщо не згадувати, як влаштовані "гравітаційні" туалети в українських поїздах.
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