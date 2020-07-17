Українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після серіалу «Свати», поділилася з шанувальниками рецептом млинців

Як передає Politeka.net, рецепт і фото млинчиків, які вийшли, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Обожнюю млинці і все життя вчуся їх нормально смажити. Сніданок як особливий ритуал», - підписала фото зірка.

Для приготування млинців за рецептом Кошмал вам знадобиться:

  • мигдальне молоко - 0,5 літра,
  • рослинне масло - 2 ст. л.,
  • сода 1 щіпка,
  • борошно - 1,5 склянки
  • цукор - 2 ст. л.,
  • сіль за смаком.

Все необхідно змішати міксером і посмажити на сковороді.

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Шанувальникам Кошмал дуже сподобався рецепт. Багато хто звернув увагу на секретний інгредієнт млинців - мигдальне молоко. Як відомо, Анна веган, тому вона не використовує просте молоко. Але завжди можна зробити заміну.

«Обов'язково зробимо. Я дуже люблю ваші рецепти. Нещодавно робили печиво за вашим рецептом. Дуууже смачно вийшло», «Я люблю заварні млинці, вони смачніше виходять», «Ммм, як апетитно виглядають. Ви чудова господиня – Аннушка», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Анна Кошмал влаштувала фотосесію на рейках. Дівчина була одягнена в смугасту футболку і джинси. Все б добре, якщо не згадувати, як влаштовані "гравітаційні" туалети в українських поїздах.

Нагадаємо, що ніжна Анна Кошмал показала, як потрібно відпочивати, несподіване фото: «Любов…».

Як повідомляла Politeka, Анна Кошмал зачарувала видом в прозорій білизні, кадри ніжності: «Просто ангел».

Також Politeka писала, що Анна Кошмал влаштувала прогулянку по нічному Києву, здивувавши зовнішністю.