Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, не упускає можливості показати свої великі форми
Зірка опублікувала спекотне відео в своєму сторіз, пише Politeka.net. На кадрах модель нерухомо сидить на шезлонгу в пікантній позі.
Красуня вигнулася, а тим часом фотограф підійшов ззаду і зробив гарячий кадр.
П'ята точка зірки здається великою, особливо завдяки плавкам-бікіні, які "застрягли" між сідницями. Тонкі лямки натяглися вище стегон, повністю оголивши пружну п'яту точку: "Занадто гаряче".
Зірка розпустила волосся, трохи приховавши купальник, який вп'явся в її шкіру на спині.
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Красуня дивилася прямо перед собою з-під пишних вій.
Кадр вийшов неймовірно гарячим, шкода, тільки він не зібрав багато лайків та коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. Ймовірно, знаменитість засипали приємними повідомленнями в директ.
Нагадаємо, Анастасія Квітко була в топі з величезним декольте і спідниці. Образ модель доповнила стильними окулярами. Зірка дивилася в камеру і показувала свої пишні форми, а волосся вирішила залишити розпущеним.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко порадувала пляжними кадрами, де позує в бікіні яскравого забарвлення – в бузковому кольорі. Верх купальника ледь прикриває пишні груди знаменитої красуні, на ній вона і вирішила зробити акцент.
Зірка сидить біля басейну і засмагає, демонструючи своє розкішне тіло і смугляву шкіру.
Нагадаємо також, що Анастасія Квітко позувала в золотому бікіні, оголивши сідниці і тонкому ліфчику з безліччю зав'язок, судячи по всьому не від купальника, так як його колір трохи інший, ніж у нижньої частини.
Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.