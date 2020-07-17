Стало відомо, що змінилося в Україні після запуску автоматичної системи фіксації порушень ПДР

Як передає Politeka.net, про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, спілкуючись з журналістами.

За його словами, дана система працює вже 45 днів і за цей проміжок часу швидкість руху автомобілів у місцях установки камер зменшилася в 5 разів.

"Зараз закуповуються ще 300 камер фотовідеофіксації порушень Правил дорожнього руху для загальнодержавних трас. Вони будуть встановлені до кінця року ", - заявив Геращенко і додав, що на великий відсоток була знижена ймовірність ДТП на цих ділянках дороги.



В цілому, за 45 днів роботи системи в бюджет надійшло 52 млн гривень.

"Ці гроші підуть на поліпшення дорожньої інфраструктури, на безпеку дорожнього руху. І це лише результат роботи 50 камер. Якщо їх буде 1000 - до бюджету надходитиме 1 млрд гривень в місяць. Це великі гроші, але це не наша основна мета! Нам потрібно, щоб водії дотримувались дозволеної швидкості ", - резюмував Геращенко, озвучуючи новий спосіб заробітку на водіях.

Раніше ми розповідали, що українців обкладуть дикими штрафами. З 1 липня водіїв, які сіли за кермо під дією алкоголю, очікують нові збільшені штрафні санкції.

Тепер порушникові продється розщедритися на суму від 17 до 34 тисяч гривень.

Якщо водій повторно сів за кермо під дією алкоголю, то йому випишуть штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Звернемо увагу, що крім того, у водія заберуть права на водіння транспортного засобу на цілих три роки.

Нагадаємо, українці вирішили сховатися від штрафів, у поліції зробили попередження: «отримали свої…».

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